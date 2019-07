Während eine 76-Jährige mit ihrem Mercedes am Sonntagnachmittag auf der B 173 eine Gruppe Fahrradfahrer überholte, fuhr sie beim Kieswerk über ein Säckchen mit Zeltheringen. Einer davon bohrte sich ihn ihren linken Hinterreifen, so dass sie nicht mehr weiterfahren konnte. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro.