Über Wochen Arbeiten an der Fahrbahn

Die Fahrbahnübergänge der Autobahn A 70 an der Mainbrücke Oberhaid zwischen den Anschlussstellen Viereth-Trunstadt und Bamberg-Hafen werden in der zeit vom heutigen Dienstag, 14. April, bis zum 9. Juni erneuert, wie die Autobahndirektion Nordbayern mitteilt.

Die Arbeiten erfolgen in mehreren Abschnitten, wobei es zu halbseitigen und teilweise auch zu kompletten Sperrungen kommen wird. Zunächst erfolgt die Erneuerung der Fahrbahnübergänge als Nachtbaustelle mit einstreifiger Verkehrsführung in Fahrtrichtung Schweinfurt.

In der Bauphase II von Dienstag, 12. Mai , bis Dienstag, 9. Juni, erfolgt die Erneuerung dann ebenfalls als Nachtbaustelle in Fahrtrichtung Bamberg. Tagsüber stehen in diesen beiden Phasen weiterhin zwei Fahrstreifen zur Verfügung, allerdings mit reduzierter Geschwindigkeit.

Vollsperrungen in der Nacht

Für die erforderliche Umstellung von Bauphase I auf Bauphase II kündigt die Autobahndirektion weitere Einschränkungen an, denn dann sind zusätzlich nächtliche Vollsperrungen der A70 in beiden Fahrtrichtungen erforderlich: · Zunächst erfolgt eine Vollsperrung der A70 in Fahrtrichtung Schweinfurt von Samstag, 25. April, 20 Uhr, bis Sonntag, 26. April, um circa 6 Uhr. Die Verkehrsteilnehmer werden in diesem Zeitraum an der Anschlussstelle Bamberg-Hafen ausgeleitet und über die Bedarfsumleitung U 80 zur Anschlussstelle Viereth-Trunstadt geführt.

Weiterhin ist eine Vollsperrung der A70 in Fahrtrichtung Bamberg von Samstag, 23. Mai, 20 Uhr, bis Sonntag, 24. Mai, circa 6 Uhr, erforderlich. Die Verkehrsteilnehmer werden an der Anschlussstelle Viereth-Trunstadt ausgeleitet und über die Bedarfsumleitung U 29 zur Anschlussstelle Bamberg- Hafen geführt. Die Autobahndirektion bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis und um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich. red