Über weitgereiste Bücher

Passend zur Urlaubszeit konzentriert sich Bettina Wagner, Direktorin der Staatsbibliothek Bamberg, bei ihrer Kurzführung am heutigen Mittwoch um 12.30 Uhr auf die Reiseliteratur der Bibliotheca Bipontina.

Die Zweibrücker Herzöge reisten sowohl real als auch virtuell. Besonders enge Beziehungen verbanden sie mit Frankreich. Häufig hielten sie sich im Hôtel des Deux Ponts im Pariser Stadtviertel Saint-Germain auf und empfingen dort die literarische und künstlerische Elite der Zeit. Reisen in entferntere Weltgegenden stießen dagegen an praktische Grenzen. Dafür entschädigten die in der Zweibrücker Bibliothek zahlreich vertretenen Reisebeschreibungen, etwa nach Japan, China und in den Pazifik.

Der Freundeskreis der Museen um den Bamberger Dom lädt alle Interessierten zu dieser Kurzführung ein. Treffpunkt ist der Eingangsbereich der Staatsbibliothek Bamberg in der Neuen Residenz, Domplatz 8. Die Teilnahme an der Führung ist kostenfrei.

Die "Kunstsnacks" am Domberg sind ein Angebot speziell für Einheimische und in Bamberg Berufstätige. Bei den 30-minütigen Kurzführungen in der Mittagspause stellen die Dombergmuseen reihum jeweils ein interessantes Ausstellungsstück vor.

Der nächste Kunstsnack-Termin am Domberg ist am Mittwoch, 4. September, 12.30 Uhr: Der Titel lautet "Kontinuität und Wandel - die Neue Residenz im langen 19. Jahrhundert". Es führt Sebastian Karnatz. red