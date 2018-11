Über Wege aus der Depression

Eine depressive Erkrankung kann in allen Altersstufen und in jeder Lebensphase auftreten. So kann es zu Depressionen im Kindes- und Jugendalter, in Ausbildungsjahren und im Arbeitsleben, in der Schwangerschaft oder direkt nach der Geburt, im Rentenalter und auch jährlich zu bestimmten Jahreszeiten (z. B. Winterdepressionen) kommen. Chefarzt Dr. C. Lehner, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, wird in seinem Vortrag auf mögliche Ursachen und Auslöser von depressiven Erkrankungen eingehen sowie verschiedene Behandlungsformen aufzeigen. Die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg (GKG) lädt alle Interessenten am morgigen Mittwoch, 28. November, um 19 Uhr in den Kulturraum Burgebrach, Grasmannsdorfer Straße 1, ein. Die Veranstaltung ist kostenfrei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Gesundheitsvorträge sind unter www.gkg-bamberg.de zu finden. red