Über Veränderungen der Kirche sprechen

Die nächste Spätschicht unter dem Motto "Denk an Dich und lass' den Rest mal ruhen" mit der Band "Viels@itig" beginnt am Freitag, 29. März, 19.30 Uhr, in der Annakapelle. Darauf weist das katholische Pfarramt St. Kilian hin.

Die Pfarrei lädt am Samstag, 30. März, in die Peter-J.-Moll-Halle ein. Unter dem Motto "Kirche ändert sich?! auch bei uns - Chancen für unsere Pfarrei St. Kilian im neuen Seelsorgebereich" gibt es Informationen und die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Domkapitular Hans Schieber und andere stellen sich den Fragen der Teilnehmer und freuen sich auf regen Austausch. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Der Gottesdienst am Sonntag, 31. März, 10.30 Uhr, wird vom Jugendchor "Vocalholics" mitgestaltet (im Anschluss "Matinée").

Die Jahresrechnungen 2018 der Kirchenstiftung St. Kilian und Kapellen sowie der Haushaltsplan für 2019 liegen bis Montag, 8. April im Pfarrbüro zur Einsichtnahme auf.

Die 40. Dekanatswallfahrt am Samstag, 11. Mai, führt nach Eichstätt. Um verbindliche Anmeldung bis spätestens 18. April im Pfarrbüro wird gebeten. Näheres dazu am Schriftenstand.

Wer hilft beim Jubelfest mit?

Jubelkommunion wird in der Pfarrei am Sonntag, 12. Mai, 8.30 Uhr, gefeiert. Im Pfarrbüro setzt man auf Unterstützung aus den jeweiligen Jahrgängen bzw. auf Helfer, die die Adressensuche und Organisation übernehmen.

Plaudern und pilgern

Die Kur- und Urlauberseelsorge lädt zu einem ökumenischen Gesprächsabend am Mittwoch, 27. März, 19 Uhr, im Konferenzraum der Schön-Klinik ein. Das Motto in der Reihe "Gott & Die Welt" lautet diesmal "Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden!".

Am Freitag, 29. März, ab 19.30 Uhr, steht im evangelischen Gemeindehaus ein Lichtbilderabend über den Senegal mit Stefan Klaus an. Er wird seine Eindrücke einer Reise in ein Land voller Hoffnung aber auch voller Hilflosigkeit schildern.

Am Samstag, 30. März, 9 Uhr, ist Treffpunkt an der Anna-Kapelle, Bamberger Straße, wenn es heißt "Zeit zum Pilgern - Frauen unterwegs durch unser herrliches Maintal". Im Gebet, im Schweigen und im Miteinandersprechen können die Teilnehmerinnen neue Kraftquellen entdecken. Anmeldung bis 27. März an Alexandra Lulei, Telefon 09573/9687931, Lu-steal@web.de.

Das Pfarrbüro St. Kilian ist vom heutigen Montag bis zum 29. März wie folgt geöffnet: Mittwoch, 27., von 8.30 bis 11 Uhr, und Donnerstag, 28., von 16 bis 18 Uhr. Hingewiesen wird auf die Ewige Anbetung am 1. und 2. April (Amt jeweils 8 Uhr, Betstunden 14 bis 17.45 Uhr). pf