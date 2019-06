Über starke Frauen in der Bibel

Zur "Oasenzeit" mit einem leckeren Büffet und dem Thema "Frauen in der Bibel" - ein männlicher Blick auf starke Frauen in der Bibel wird am Mittwoch, 26. Juni, von 19 bis 21.30 Uhr in das Gemeindezentrum Friedenskirche, Kemmetweg 1 in Kulmbach-Ziegelhütten eingeladen.

Nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament sind es häufig Frauen, die den Glauben weitertragen. Einige dieser Frauen und ihre Besonderheiten wird Dekan Thomas Kretschmar vorstellen. Dabei wird er auch der Frage nachgehen, wie es zu den stark patriarchalischen Strukturen in der Kirche kam. Anmeldung bitte bis heute, Montag, um 11 Uhr im Pfarramt (Telefon 09221/4202) oder bei Anita Ernst (Telefon 09221/5857). red