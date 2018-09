Über Sole, Salz, Saline

Sole, Salz, Saline - was es damit auf sich hat und welche zentrale Rolle das Wasser für Bad Kissingens Entwicklung zum Staatsbad spielte, vermittelt die Erlebnisführung "Erlebnis Heilwasser im Wandel der Zeit". Bei der 90-minütigen Führung erfahren Teilnehmer Wissenswertes über die Tradition und Rituale der Kur, die Wirkweisen der Heilwässer und das Zusammenspiel von Heilwasser und Salz. Die Führung endet mit einer Probe der öffentlich zugänglichen Heilbrunnen in den Kuranlagen. Die geführte Tour startet am Sonntag, 16. September, um 10.30 Uhr im Kurgarten, vor dem Eingang des Arkadenbaus. sek