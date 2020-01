Über Sexualerziehung in der Familie

Einen Bildungsabend zum Thema "Sexualerziehung in der Familie" bietet Ehe- und Familienseelsorger Bernd Keller zusammen mit dem Dipl. Psychologen Martin Stark am kommenden Dienstag, 4. Februar, für die Stadt Münnerstadt und Umgebung an. Beginn ist um 19 Uhr im Gasthaus "Zum Bären". Interessierte können sich im Kindergarten oder bei der Ehe- und Familienseelsorge unter Tel.: 0971/1448 anmelden, heißt es in einer Pressemitteilung. sek