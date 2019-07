Über Schloss Wernstein

Das Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) lädt am Freitag, 26. Juli, um 15 Uhr zu einer Führung durch das Schloss Wernstein (Markt Mainleus) mit der Eigentümerin Iris Freifrau von Künßberg und Restaurator und Kreisheimatpfleger Uwe Franke ein. Die Burg Wernstein geht wohl auf das 14. Jahrhundert zurück. Als Burgherrschaft ist seit 1376 die Familie von Künßberg nachgewiesen. Die heutige Gestalt der Anlage ist durch umfangreiche Baumaßnahmen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts geprägt. Treffpunkt ist an der Bühne im Schlosshof. red