Über rote Ampel: 6000 Euro Schaden

Offenbar bei Rotlicht fuhr am Samstag, um 11.15 Uhr, ein Pkw-Fahrer in die Kreuzung Laubanger/Hallstadter Straße ein. Der 35-Jährige stieß in der Kreuzung mit einem anderen Autofahrer zusammen, der bei Grünlicht die Hallstadter Straße stadtauswärts unterwegs war. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro, beide Autofahrer wurden leicht verletzt.