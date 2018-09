Über Raum und Zeit hinaus

Kann man über Kunst demokratisch abstimmen? "Eher weniger", würden viele da wohl antworten. So empfanden das in Stegaurach bei der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause auch einige Räte, als es darum ging, über die Gestaltung des großen Nordfensters in der neuen Aussegungshalle eine Entscheidung zu treffen. Die Steppacherin Johanne Belzer und der Bamberger Johannes Schreiber waren vom Ratsgremium um ausgearbeitete Entwürfe für die durchaus schwere Gestaltungsaufgabe gebeten worden.

Das Gremium stellte sich mit sensibler Beobachtungsgabe, philosophischer Tiefe und kluger Argumentation der Entscheidung. Den Zuschlag erhielt der Glaskünstler Johannes Schreiber: Er soll soll den Licht- und Luft-Raum, der in der neuen Aussegnungshalle von Stegaurach in einer mächtigen Fensteröffnung manifest wird, gestalten. Der Künstler schlug eine freischwebende, lichtdurchscheinende Glaswand vor. Die Gläser sollen in unterschiedlichen Abständen voreinander geschichtet werden und wie ein feines Gazegewebe erscheinen, das diffuses Licht in den Andachtsraum einlässt und in der tiefen Fensteröffnung einen Lichtraum des Übergangs andeutet.

Gleich welcher Konfession jemand ist, so der Kerngedanke des Künstlers, vor dem Tod sind wir doch alle gleich und niemandem zwingt der Glaube oder der Tod ein ganz bestimmtes Bildzeichen auf. Auch nicht den Hinterbliebenen, die in ihrem Schmerz gerne ein weiches Licht suchen, das wärmt und hoffen lässt.

Vor dieser durchaus diffizilen Entscheidung in Sachen Kunst hatten es die Räte mit einer kaum weniger weitreichenden, wenn auch reichlich profanen Weichenstellung zu tun. Der Breitbandausbau soll in der Gemeinde weiter vorangetrieben werden. Nach einem sachkundigen Vortrag von Ingenieur Siegbert Reuther, der zu den Problemen im Erschließungsgebiet erschöpfend Stellung nahm, wurde einstimmig eine freihändige Vergabe ohne vorgeschalteten Wettbewerb beschlossen.

Vorstoß in Sachen Umwelt

Und auch in Sachen umweltfreundliche und nachhaltig wirtschaftende Gemeinde legte Stegaurach nach. Hatte man im Frühjahr schon beschlossen, dass Glyphosat nicht mehr auf Flächen, die im Eigentum der Gemeinde stehen, ausgebracht werden darf, so will Stegaurach nun auch bald "Fairtrade-Town" werden. Die dafür zu erfüllenden Kriterien, so Bürgermeister Thilo Wagner (FW-FL) in schönem Einvernehmen mit dem Rat, erfülle man großteils sowieso schon und was noch fehlt, wolle man baldmöglichst nacharbeiten. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit wurden noch Anfragen und Wünsche aus dem Publikum aufgenommen, die Informationen des Bürgermeisters jedoch verschoben.