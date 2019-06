Über Politik informieren

Noch einen Tag, heute, am Samstag, 15. Juni, steht das Infomobil des Deutschen Bundestags auf dem Rathausplatz. Viele Besucher nutzten bereits die Gelegenheit, sich ein Bild von der Arbeit des Parlaments zu machen.

Am Donnerstag konnten sie mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Sabine Dittmar ins Gespräch kommen. "Das Infomobil vermittelt einen sehr guten Eindruck davon, wie unsere parlamentarische Demokratie funktioniert", sagt Sabine Dittmar. Die Besucher beantworteten in einem Quiz Fragen zum Parlament, nahmen an einem Gewinnspiel teil, blätterten in Info-Broschüren oder ließen sich an einem Bundestags-Rednerpult ablichten. "Der Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern liegt mir sehr am Herzen", erklärt die Bundestagsabgeordnete, die auch kritische Worte über die Politik in Berlin zu hören bekam. "Das gehört dazu", findet sie. red