Das Colloquium Historicum Wirsbergense lädt am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr zu einem Vortrag in die Mittelschule Scheßlitz, Mittlerer Weg 8 ein. Bezirksheimatpfleger Prof. Günter Dippold referiert über Parlamentswahlen in Oberfranken zwischen der Reichsgründung 1871 und der Machtergreifung Hitlers 1933. Dabei geht es um das Wahlrecht, das sich erheblich von den heutigen Gepflogenheiten unterschied. In Bayern wurden die Abgeordneten lange Zeit indirekt, also über Wahlmänner, bestimmt. Beim Reichstag standen bis zum Ende des Ersten Weltkriegs nicht Parteien, sondern Kandidaten gegeneinander. Neben dem Wahlmodus behandelt der Vortrag auch Wahlkämpfe und Wahlergebnisse. Der Eintritt zum Vortrag ist frei. red