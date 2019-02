Über "Omas Hausmittel"

"Omas Hausmittel sind top." Natürliche Hausmittel sind eine sanfte Alternative etwa bei Erkältung, Halsschmerzen oder bei Magenproblemen. Ein Vortrag der Volkshochschule (VHS) Theres greift dieses Thema am Donnerstag, 28. Februar, um 19.30 Uhr in der Gaststätte "Hubertus" (Schützenhaus/Maintalhalle) in Untertheres auf. Referentin Sandra Gräf-Loder stellt bewährte Hausmittel aus Großmutters Erfahrungsschatz zu den verschiedenen Erkrankungen vor. Zudem zeigt sie den Teilnehmern das Anlegen von Quark- oder Fieberwickeln sowie das Ansetzen von Zwiebelsaft oder Schwedenkräutern. Anmeldungen sind noch möglich bei Michaela Schrodt (Telefon 09521/953818). red