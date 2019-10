Über Nepals Dächern

Zu einem lebendigen Reisebericht, der mehr als touristische Impressionen aufzeigen will, lädt die evangelische Kirchengemeinde Untersteinach am Donnerstag, 24. Oktober, um 19 Uhr in das Kantorat, Kirchplatz 3, in Untersteinach, ein. Sigrid Daum vom Verein Nepalhilfe Kulmbach berichtet unter dem Motto "Wo die Götter aus dem Fenster schaun" über die verschiedenen Projekte der Nepalhilfe und verrät dabei viel über Land und Leute. Daum besuchte unter anderem Malekhu, ein Dorf , das seit 15 Jahren wichtige Impulse für Wirtschaft und Bildung von der Nepalhilfe erhält. red