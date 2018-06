Über Nacht angefahren

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag einen in Wolfersgrün ordnungsgemäß geparkten Pkw angefahren und Sachschaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro verursacht. Die Polizeibeamten konnten Lacksplitter am Unfallort sichern, so dass der Verursacher ziemlich bald ermittelt sein dürfte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Kronach in Verbindung zu setzen unter Telefon 09261/5030.