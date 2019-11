Über Nachhaltigkeit und die Gewürze

Die Nachhaltigkeit und die Welt der Gewürze sind Themen bei den kommenden Veranstaltungen des Umweltbildungszentrums (kurz Ubiz) in Oberscheichach. Stets ist eine Anmeldung erforderlich (online unter www.ubiz.de oder unter www.vhs-hassberge.de oder telefonisch unter 09529/92220). 1. "Nachhaltigkeit - die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts": Wolfgang Aull geht am Donnerstag, 14. November, um 19 Uhr in der Bürgerwerkstatt in Untermerzbach auf die möglichen Beiträge jedes Einzelnen auf die Nachhaltigkeit ein und macht das Prinzip der Nachhaltigkeit greifbar.

2. "Pflanzen, Samen, Wurzeln & Essenzen - Tag der Gewürze": Am Samstag, 16. November, von 10 bis 16 Uhr steht bei Freyja Kerstin Hertinger in Prölsdorf alles unter dem Zeichen der winterlichen Gewürze und Kräuter und deren Wirkung und Geschmack. 3. "Das Zauberwort Nein": Dazu bietet die Volkshochschule Landkreis Haßberge einen Vortragsabend mit Gerhard Schmidt an, der am Dienstag, 12. November, um 18.30 Uhr im Umweltbildungszentrum in Oberschleichach stattfindet. Viele Menschen suchen Harmonie und tun (fast) alles, um Streit und Konfrontation zu vermeiden. Das schafft vermeintlich Ruhe, doch es führt zu Rückzug, Enttäuschung und letztendlich zu einem Gefühl der Verbitterung. In diesem Vortrag geht es darum, wie durch das Zauberwörtchen "Nein" neue Nähe entstehen kann und ein achtsames Miteinander ermöglicht wird (Anmeldung bei VHS, Rufnummer 09521/94200). ft