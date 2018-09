Über Macht und Einfluss unserer Gedanken

Auf dem Marienberg bei Scheßlitz findet am Mittwoch, 26. September, von 15 bis 18 Uhr ein Besinnungsnachmittag statt. Bei einer Tasse Kaffee geht es darum, wie Gedanken das Leben beeinflussen können. Schwester M. Renata Zürrlein geht auf Spurensuche: Welche Bedeutung haben Gedanken im Alltag? Gemeinsam werden Tipps erarbeitet, wie Gedanken gelenkt werden können, so dass das Leben wieder von einer anderen, einer glücklichen Seite gesehen werden kann. Eine Anmeldung ist bei Schwester M. Anne Rath, Telefon 09542/7635 oder per E-Mail: sr.anne@s-ms.org erforderlich. red