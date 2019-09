Über Liebe und das Leben

Besondere Musik gab es beim Open-Air-Festival auf dem Schlossberg in Königsberg zu hören. Nach der Abba-Nacht konnten die Besucher einen Abend voller mediterraner Lebensfreude erleben. Zwei hochkarätige Belcanto-Solisten präsentierten die Höhepunkte italienischer Opernliteratur und begeisterten das Publikum mit den beliebtesten Arien und Duetten aus "La Traviata", "Aida", "Tosca", "La Bohéme" und anderen Meisteropern. Es drehte sich alles um den Belcanto, der Hochblüte der virtuosen Gesangskunst. Dieser machten die Gesangssolisten (die Sopranistin Sieglinde Zehetbauer und Tenor Han-Bo Jeon) alle Ehre. Hochvirtuos und ausdrucksvoll trugen sie die beliebtesten Arien und Duette der großen Opern vor, in denen es um Liebe, Leiden und das große Leben geht. Daneben wurde es aber auch romantisch, heiter und sogar komisch. Begleitet wurden die Solisten vom Süddeutschen Kammerensemble unter der Leitung des Münchner Dirigenten Markus Elsner, der zudem unterhaltsam durch den Abend führte. Dem Publikum wurde eine unvergessliche Klassiknacht auf dem Schlossberg in Königsberg geboten, für die es sich mit lang anhaltendem Beifall bedankte. Und das Wetter spielte mit. sn