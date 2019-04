Über Kunststoffe im Nahrungskreislauf

Heute Abend um 20 Uhr findet im Pfarrheim St. Kilian in Hallstadt ein Vortrag der KAB in Kooperation mit der Hanns-Seidel-Stiftung zum Thema "EU-Verordnung zum Plastikproblem: Kunststoffe im Nahrungskreislauf" statt. Referent ist Wolfgang Aull, ehemaliger Abfallberater des Landkreises Haßberge. Nicht nur Gewässer und Meere, auch Böden sind mit Plastikteilchen durchsetzt, so dass man immer mehr Plastikteilchen mit der Nahrung aufnimmt. Der Eintritt an diesem Abend ist frei. red