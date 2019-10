Über Kleine Christliche Gemeinschaften

Die Rollenverteilung in der Kirche, die Art der Zusammenarbeit und Kirchenbilder verändern sich gerade grundlegend. Viele Gläubige suchen nach einer neuen Art, Kirche zu sein. Sr. Martina Thabah, die in Indien Erfahrung mit dem Aufbau von Kleinen Christlichen Gemeinschaften gesammelt hat, stellt am Montag, 14. Oktober, im Pfarrheim Oberleichtersbach diese vor. Die Teilnehmer haben die Gelegenheit zum Austausch und können Fragen stellen. Ein Dolmetscher steht zur Verfügung. Der Veranstaltung geht um 18.30 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche voraus.

Interessierte melden sich zur Veranstaltung des Missionswerkes "missio" an unter Tel.: 0971/1448 oder per E-Mail unter diozesanbuero.kg@bistum-wuerzburg.de sek