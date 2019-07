Über Kita- und Schulverpflegung

"Digital ist real" lautete das Motto der elften Fachtagung Kita- und Schulverpflegung Oberfranken in der Gesamtschule Hollfeld. Neben grundsätzlichen Veränderungen wie der zunehmenden Digitalisierung wurden auch ganz praktische Fragen diskutiert. "Die Fragen, die uns Kitas und Schulen, deren Träger oder deren Speisenanbieter zu ihrer Verpflegung stellen, beziehen sich auf ganz verschiedene Themenfelder", sagte Susanne Dobelke, Leiterin der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Oberfranken. Entsprechend bunt war das Programm, das die Vernetzungsstelle am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bayreuth zusammenstellte. Bereits bei der Ankunft und später in der Pause informierten 16 Aussteller auf einem Markt der Möglichkeiten interessierte Teilnehmer zu Bestell- und Bezahlsystemen, nachhaltigen Verpackungsmöglichkeiten oder Ernährungsbildungsangeboten. Claudia Paganini von der Universität Innsbruck wies in Bezug auf Digitalisierungsmöglichkeiten in Küche, Kommunikation und auch im pädagogischen Bereich darauf hin, dass neue Techniken und Medien zunächst immer mit Skepsis beäugt wurden, bevor sie aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken waren. Aber: "Sie müssen für sich klären, wie Sie mit der Verantwortlichkeit bei automatischen Abläufen umgehen oder die Schnittstellen zum Analogen definieren!". Mit Schulleiterin Christiana Scharfenberg und ihrem Team der Gesamtschule Hollfeld sowie Kitaleiterin Stefanie Ermer vom BRK-Kinderhaus Bayreuth berichteten Praktikerinnen, wie sie ihre Zubereitungsküchen zum Funktionieren gebracht haben. red