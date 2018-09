Über Hospiz

"Mit den Menschen ins Gespräch kommen" ist die Idee der Reihe "Hospizgespräche" im Landkreis Lichtenfels. Oftmals überrascht von schwerer Krankheit oder an der eigenen Belastungsgrenze in der langjährigen und/oder intensiven Pflege eines Angehörigen angekommen, benötigen Menschen manchmal zusätzliche Hilfe und Unterstützung. In Zeiten, in denen Sterben, Abschied und Trauer wesentlich den Alltag beeinflussen und Betroffene plötzlich an die Endlichkeit des Lebens erinnert werden, kann der ehrenamtliche Hospizdienst ein wertvoller Ansprechpartner sein. Um essenzielle Fragen in einer Gesprächsrunde zu erörtern, sind ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter des Lichtenfelser Hospizvereins vor Ort. Der dritte Termin der Reihe "Hospizgespräche im Landkreis Lichtenfels" findet in Redwitz statt: Am Montag, 24. September, möchte der Verein den Fragen der Menschen aus der Gemeinde Redwitz Raum geben und lädt hierzu alle Interessierten um 19 Uhr in den Bürgertreff "Altes Café", Bahnhofstraße 10, ein. red