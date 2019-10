Am Donnerstag, 10. Oktober, findet eine Wanderung der Awo-Donnerstagswanderer über Hochstadts Höhen ins Tal des Maines statt. Einladung ergeht an alle Stammwanderfreunde, Gäste und Neueinsteiger. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 13.30 Uhr am Parkplatz der Baur-Sporthalle in Burgkunstadt. Wanderbeginn ist in Burgstall beim Gasthof. Es sind eine Kaffeepause und eine Schlusseinkehr vorgesehen (nähere Infos bei Wanderführer Heinz Heinlein, Telefon 09574/653821). red