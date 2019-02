In Kooperation mit der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) lädt die Stadtbibliothek am Donnerstag, 7. Februar, um 19.30 Uhr zu einer Lesung in den Innenhof des Palais Stutterheim ein. Senthuran Varatharajah liest aus seinem Debütroman "Vor der Zunahme der Zeichen". Der Eintritt ist frei.

Zum Buch: Durch Zufall beginnen Senthil Vasuthevan und Valmira Surroi ein Gespräch auf Facebook. Er lebt als Doktorand der Philosophie in Berlin, sie studiert Kunstgeschichte in Marburg. Sieben Tage lang erzählen sie sich von ihrem Leben, ohne sich zu begegnen. Ihre Nachrichten handeln von ihren Familien und ihrer Flucht aus Bürgerkriegsgebieten, von ihrer Kindheit im Asylbewerberheim und ihrer Schul- und Studienzeit.

Brüche in Biografien

Hochreflektiert schreibt der Autor in seinem Roman über Herkunft und Ankunft, über Erinnern und Vergessen und über die Brüche in Biografien, die erst nach einiger Zeit sichtbar werden. Senthuran Varatharajah wurde 1984 in Jaffna (Sri Lanka) geboren, seine Muttersprache ist Tamil. In den 80er Jahren kam er nach Deutschland, studierte Philosophie, Theologie und Kulturwissenschaft in Marburg, Berlin und London. red