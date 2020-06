Über Grenzen hinweg das Wohl der Jugend im Blick

Eine Lernpartnerschaft haben die hessische Rhönschule Gersfeld und der Papierhülsenhersteller Paul & Co in Wildflecken besiegelt. Schulleiter Marco Schumacher, Schulkoordinatorin für die Berufsorientierung Gabriele Bethmann sowie Paul & Co-Personalleiter Gerardo del Rio unterzeichneten eine Kooperationsvereinbarung in Wildflecken am Hauptsitz der weltweit agierenden Hülsen-Gruppe. "Die Zusammenarbeit mit der Rhönschule besteht in der Praxis ja schon deutlich länger und hat sich bewährt", erläutert Personalleiter del Rio. "Früh Neigungen der Schüler zu erforschen und bei der Orientierung für die Berufswahl zu nutzen", sei ein Ziel des Kooperationsvertrages, erläutert Schulleiter Marco Schumacher. "Eine enge Kooperation mit den Betrieben ist hierbei sehr sinnvoll."

Die Lernpartnerschaft soll die pädagogische Arbeit der Schule durch stärkere Realitätsbezüge unterstützen und gleichzeitig dem Unternehmen Paul & Co bessere Einblicke in die Möglichkeiten und Leistungen der Schule verschaffen. Die Ziele der Kooperation bestehen darin, dass Schüler die Arbeits- und Wirtschaftswelt in der Region besser kennenlernen, indem ihnen Betriebserkundungen und Betriebspraktika ermöglicht werden.

Die Schüler sollen bei ihrem Übergang von der Schule in Ausbildung und Berufstätigkeit unterstützt werden. Die Schule und das Unternehmen Paul & Co entwickeln Projekte, die dazu beitragen, das Interesse der Schüler an der Wirtschaft-, Arbeits- und Berufswelt zu wecken.

Konkret geplant sind zum Beispiel Betriebserkundungen bei Paul & Co, Betriebspraktika und Praxistage. In Planung ist ein "Tag des Berufes" in der Rhönschule Gersfeld. Auch Projekttage sind angedacht. Zum direkten Einzugsbereich der Rhönschule gehören Gersfeld, Ebersburg und Poppenhausen. Die Rhönschule genießt einen über die hessischen Landesgrenzen hinaus guten Ruf. "Zehn Prozent unserer 530 Schüler kommen aus Bayern", so Schulleiter Marco Schumacher. Vorrangig aus den Landkreisen Bad Kissingen sowie Rhön-Grabfeld.

Die Rhönschule umfasst neben der Förderstufe den Hauptschulzweig, den Realschulzweig und den Gymnasialzweig. Seit dem Schuljahr 2013/2014 wird ab der Jahrgangsstufe 5 wieder nach dem alten "G9-Konzept" unterrichtet.

Die Kunert-Gruppe vereint Spezialisten für Papierhülsen, Verpackungen aus Wellpappe, Kantenschutz und Hülsenkarton. Sie hat 2000 Mitarbeitern an 17 Produktionsstätten in Europa und Asien. Das Unternehmen besteht seit 125 Jahren.