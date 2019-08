Über Gewürze und Heilkräuter

Der Bauernverband lädt am Freitag, 6. September, zur Betriebserkundung mit Vortrag "Gewürze und Heilkräuter" in die Gärtnerei von Georg Dechant. Beginn ist um 16 Uhr im Gartenbau Georg Dechant, Obere Schildstraße 6, Bamberg. Die Teilnehmer erhalten Informationen über Anbau, Artenvielfalt und Verwendung der verschiedenen Gewürze, Heil- und Küchenkräuter. Anschließend wird ein Blumenfeld in Geisfeld besichtigt. Anmeldung bei Marita Sauer, Telefon 09502 /1761 oder Frank Linz, Telefon 09502/923739. red