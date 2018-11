Über Fluchterfahrungen und Integration

Wo sonst, wenn nicht in Bayern, sollte man sich mit der Notwendigkeit auskennen, dass der Mensch Heimat braucht und sichere Lebensumstände, damit er ein menschenwürdiges Leben führen kann. Seit fünf Jahren gibt es in Bayern ein Finanz- und Heimatministerium, und lange bevor das installiert wurde, hat man im Freistaat nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und in seiner Folge knapp zwei Millionen Menschen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten und aus dem Sudetenland aufgenommen. Die Integration der Heimatvertriebenen lief, weil die Bayern damals selbst schwere Not litten, nicht immer reibungslos und gerecht. Aber am Ende siegte doch meist die Mitmenschlichkeit.

Als "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" widmet sich die Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule schon seit geraumer Zeit verstärkt dem Thema der Fluchterfahrung, der Integration und den damit verbundenen Fragestellungen, die derzeit die gesellschaftlichen Diskussionen prägen und bestimmen.

Eine Gruppe engagierter Schüler bereitet aktuell in einem mehrtägigen Workshop zusammen mit einem Team der Innovativen Sozialarbeit Bamberg (Iso) sowie Kollegen aus dem Lehrerkollegium der Blauen Schule einen Abend zur Thematik "Mensch ist Mensch - Heimweh, Hilfe, Heimat" vor. Am kommenden Dienstag, 27. November, findet unter dieser Überschrift ab 19 Uhr in der Turnhalle der Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule ein Podiumsgespräch statt.

Auf dem Podium werden Mirjam Elsel, Pfarrerin und Koordinatorin für die Arbeit mit Flüchtlingen im Dekanatsbezirk, Stellung nehmen. Außerdem Riccardo Schreck, er ist Jugendsozialarbeiter für Integration an der Berufsschule II, und Schüler der Wirtschaftsschule, die Fluchterfahrungen erleiden mussten. OB Andreas Starke, Schulleiter Martin Mattausch und Sandra Eder, die Leiterin der städtischen Sozialarbeit bei Iso, werden Grußworte sprechen und Impulse geben.