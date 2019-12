Über Fledermäuse

Mit der Faszination der Fledermäuse beschäftigt sich die Vortrags- und Informationsveranstaltung "Fledermäuse und Fledermausschutz in Bayern" am Dienstag, 10. Dezember, um 19 Uhr im Landgasthof Büttel in Geisfeld, Litzendorfer-Straße 3. Im Auftrag des bayerischen Landesamtes für Umwelt und der Koordinationsstelle für Fledermausschutz Nordbayern berichten die Biologen Jürgen Thein und Dietmar Will vom Arbeitskreis Fledermaus Haßberge von ihren Bemühungen zum Schutz einheimischer Fledermäuse im Nachbarlandkreis.

Praktische Tipps

Der Abend bildet den Auftakt zu einer Veranstaltungsreihe, in deren Rahmen auch Tipps zum praktischen Schutz und zur Erforschung der Fledermausbestände im Landkreis Bamberg vermittelt werden. Vermutlich hat jeder schon einmal Fledermäuse beobachtet - meistens als schnelle Schatten im Schein einer Straßenlampe. Die wenigsten von uns haben Fledermäuse aus der Nähe gesehen. Dies liegt an der überaus heimlichen Lebensweise dieser faszinierenden Tiere.

So groß die verwandtschaftlichen Übereinstimmungen mit Menschen im Körperbau mitunter sind, so groß können auch die Unterschiede sein. Die einzelnen Handknochen des Menschen sind auch bei Fledermäusen zu finden, bei ihnen spannen sie jedoch eine Flughaut auf, mit der sie sich den großen Menschheitstraum vom Fliegen mühelos erfüllen können. red