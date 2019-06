Über Erfahrungen mit Gott der Bibel

Beim nächsten Chapterabend Obermain am heutigen Freitag, 7. Juni, um 19.15 Uhr referiert Helmut Schlicht aus Kronach zum Thema: "Ein Unternehmer zieht Bilanz". Schlicht (63 Jahre), ist verheiratet, hat fünf Kinder, ist freiberuflich tätiger, beratender Ingenieur für Baustatik in Kronach. "Eine Zwischenbilanz soll es nach 28 Jahren meiner freiberuflichen Tätigkeit erst einmal sein" - so hofft Helmut Schlicht. Bilanzen gehören zu Unternehmen und zeigen Erfolg oder Niederlage auf. Wie steht es aber mit der Bilanz als Christ in Familie und Öffentlichkeit?, fragt Schlicht. Er berichtet über seine Erfahrungen mit dem Gott der Bibel, der sich ihm als Unternehmer, als Teamplayer, als Lehrer gezeigt hat. Ein spannender Bericht zur Lebens-Statik. red