Über die Welt des Wassers

Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Es hält gesund, sorgt für Wohlbefinden und es hilft bei vielen Anwendungen im Alltag. Doch um die vielen Vorzüge dieses Elements auskosten zu können, ist ein neues Verständnis für das Lebenselixier nötig.

Raffael Schindele, bekannt als Allgäuer "Wasserflüsterer", entführt die Zuhörer in seinem Vortrag im Landhaus Oberaurach in die faszinierende Welt des Wassers. Dabei verbindet er traditionelles Naturverständnis mit modernster Technik. In langjährigen Untersuchungen und Experimenten hat Schindele die Naturkräfte analysiert und damit Anwendungen entwickelt, um die Qualität von Wasser zu verbessern. Er erläutert die Sog- und Wirbelkräfte, die die Natur verwendet, um sich zu reinigen, etwas Neues entstehen zu lassen und Tiefenwirkungen hervorzubringen.

Der 42-jährige gelernte Landwirt ist mittlerweile weltweit unterwegs und plant Brunnenbohrungen, Wüstenbegrünungen, beliefert Industrie und Landwirtschaft mit seinen chemiefreien Produkten, er spielt mit dem lebendigen Naß. Schindeles Erkenntnis: Jeder Tropfen Wasser ist einmalig. Davon ausgehend beleuchtet er, wie die Menschen Wasser als Lebensgrundlage verstehen und durch verantwortliches Handeln die Natur entlasten können.

Termin für den Vortrag ist am Mittwoch, 20. März, 19 bis 21 Uhr, im Landhaus Oberaurach, Steigerwaldstraße 23 in Oberaurach. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an info@landhaus-oberaurach.de. red