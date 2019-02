Über die Vogelwelt und den richtigen Schnitt für Obstbäume

Die Natur und die Umwelt im Blick hat das Umweltbildungszentrum (kurz Ubiz) in Oberschleichach bei seinen neuen Angeboten und Veranstaltungen. Anmeldungen sind immer nötig: online unter www.ubiz.de sowie www.vhs-hassberge.de oder telefonisch unter Rufnummer 09529/92220. 1. "Nistkästen selbst bauen und individuell gestalten": Interessante Informationen zu den heimischen Vogelarten gibt es von Reiner Lang und Christine Thorn am Dienstag, 5.März, 10 bis 11.30 Uhr, beim Nistkastenbau für den Garten mit Kindern von sechs bis zwölf Jahren.

2. "Schimmel in der Wohnung vermeiden und bekämpfen": Effektive Mittel und dauerhafte Lösungen gegen mögliche Ursachen gesundheitsschädlicher Schimmelbildung und des sogenannten Fogging in der Wohnung stellt am Donnerstagabend, 7.März, von 19 bis 21.15 Uhr Hans Bieberstein vor. Diese Veranstaltung des Umweltbildungszentrums findet im Siedlerheim in Knetzgau statt.

3. Den richtigen Obstbaumschnitt zeigt Edgar Brohm am Freitag, 8. März, von 14 bis 17 Uhr in Dankenfeld. Er erläutert wichtige Schnittarten für einen dauerhaft gesunden und ertragreichen Obstgarten; Theorie und Praxis werden geboten.

4. "Vögel in der Agrarlandschaft - wird der stumme Frühling nun Realität?": Peter Biedermann hält am Freitagabend, 8. März, von 18 bis 19 Uhr einen Vortrag zum länder-übergreifenden Rückgang der Vogelbestände und zeigt Möglichkeiten zum Erhalt einer artenreichen Kulturlandschaft.

5. "Zum Ausmisten zu schade - vom alten Kleidungsstück zum neuen Lieblingsteil": Kleine Makel an schönen Stücken aus dem Kleiderschrank ausbessern oder auch durch Details ein neues Lieblingskleidungsstück zaubern, bevor es auf dem Müll landet, das zeigt Monika Dittmann am Dienstag, 12. März, 10 bis 11 Uhr (Vorbesprechung), und im Anschluss viermal dienstags ab 19. März jeweils von 10 bis 13 Uhr. red