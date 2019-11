Über die Vielfalt des Lebens diskutieren

Das Bildungswerk der Katholischen Landvolkbewegung der Erzdiözese Bamberg lädt in Kooperation mit dem Landesbund für Vogelschutz (LBV), Kreisgruppe Bamberg, am Donnerstag, 7. November, ab 19.30 Uhr zu einem Vortrag ins Bistumshaus St. Otto, Heinrichsdamm 32, ein. Ralf Hotzy referiert zum Thema "Biodiversität und (nachhaltige) Landwirtschaft". Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit zur Diskussion.Der Eintritt ist frei. red