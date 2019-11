Über die Veredelung von Obstbäumen

Das Veredeln von Obstbäumen ist etwas, was bestimmt schon jeder einmal gehört hat, der sich fürs Gärtnern interessiert. Aber sicherlich hat sich noch nicht jeder an die Umsetzung getraut. Denn es stellen sich die Fragen: was braucht man eigentlich dazu, wann ist die beste Zeit und vor allem, was muss dabei beachtet werden? Antworten auf diese und noch viel mehr Fragen gibt es bei der nächsten Veranstaltung des Vereins für Gartenbau und Landespflege Neuensee. Am Dienstag, 26. November, findet ab 19 Uhr im Vereinszimmer in der alten Schule ein Veredlungskurs für Obstbäume statt. Milan Vukovic möchte den Teilnehmern dabei die Möglichkeiten sowohl theoretisch als auch praktisch näherbringen. Wer Interesse hat und sich Tipps und Tricks vom Fachmann abschauen und seine Fragen beantwortet haben möchte, ist zu der Veranstaltung eingeladen. pstr