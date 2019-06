Die Linke mit MdB Susanne Ferschel und dem 1. Bevollmächtigten der IG Metall, Matthias Gebhardt, laden am heutigen Dienstag zu der Veranstaltung "Arbeitsplatzsicherung in Zeiten der Transformation der Automobilindustrie" ein. Beginn ist um 19 Uhr in der Alevitischen Gemeinde Bamberg in der Lichtenhaidestraße 15. red