Über die Traditionelle Chinesische Medizin

In der Mehrzweckhalle Steinberg veranstaltet die Volkshochschule Kreis Kronach den Workshop "Traditionelle Chinesische Medizin (TCM)" . Der Workshop findet am Donnerstag, 28. März, von 19 bis 21 Uhr im dortigen Vereinszimmer statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, Telefon 09261/6060-0 oder per www.vhs-kronach.de. red