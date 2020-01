Über die Totenglocke und die "Freyung" im Mittelalter

"Heiliger Wendelin, beschütze deine Gemeinde!" So bittet die Totenglocke der Marienkapelle. Seltsam. Wie der beliebte Beschützer der Tiere auf den Dachreiter in Ebern kam, ist in der heimatkundlichen Gesprächsrunde in Ebern schon einmal erklärt worden: Die Glocke, die seinen Namen trägt, stammt ursprünglich aus Bramberg. Inzwischen hat der Kreisheimatpfleger Günter Lipp nach eigenen Angaben die Geschichte dahinter genauer erkundet und ist auf ein tragisches Ereignis gestoßen, das mit dem Zweiten Weltkrieg zusammenhängt. Am Donnerstag, 16. Januar, will er es in der nächsten Gesprächsrunde im Restaurant "Bei Peppo" erzählen. Das Treffen beginnt um 19.30 Uhr und ist für jedermann offen.

Ein zweiter Schwerpunkt der Veranstaltung sind die Liegenschaften, welche die Adelsfamilien einst in Ebern in der Rittergasse hatten. Günter Lipp schildert dabei auch, was es mit dem Begriff der "Freyung" auf sich hat und was diese Freistätten im mittelalterlichen Rechtssystem bedeuteten.

Angesprochen werden auch ein 100 Jahre altes Dienstbotenbuch aus Rentweinsdorf und die Übertragung von Urkunden und Briefen, die in alten Schriften abgefasst sind. red