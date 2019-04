Über die Schmerztherapie

In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule (VHS) bieten die Haßberg-Kliniken kostenlose Gesundheitsvorträgen im Konferenzhaus des Ärztehauses 1 in Haßfurt an. Den Abschluss der Reihe im Frühjahr 2019 bildet am Montag, 6. Mai, ab 19.30 Uhr ein Vortrag mit Clemens Haberer. Der Leitende Oberarzt der Anästhesie am Haus Haßfurt widmet sich der Thematik "Ambulante Schmerztherapie". Anmeldung ist unter Ruf 09521/94200 oder www.vhs-hassberge.de nötig, wie das Kommunalunternehmen Haßberg-Kliniken mitteilte.

Der Rücken schmerzt, der Kopf drückt - immer und immer wieder. Über Wochen und Monate hinweg. Ein Schmerz, der nicht mehr weggeht. 14 Millionen Menschen in Deutschland leiden - laut einer europäischen Studie - an solchen und ähnlichen Symptomen. An chronischen Schmerzen, die die Lebensqualität meist deutlich beeinflussen. Bei rund 600 000 bis 800 000 dieser Patienten liegt ein schwer zu therapierendes Schmerzsyndrom vor: Der Schmerz hat sich verselbstständigt und ist zu einer eigenständigen Krankheit, der Schmerzkrankheit, geworden. Zu den häufigsten Krankheitsbildern chronischer Schmerzen gehören Rücken- und Kopfschmerzen, gefolgt von Nervenschmerzen.

"Chronische Schmerzen entwickeln sich häufig aus akuten Schmerzen", berichtet Clemens Haberer. "Vor allem, wenn ungünstige Umstände vorliegen!" Welche das sein können, erklärt der Leitende Oberarzt der Anästhesie am Haus Haßfurt der Haßberg-Kliniken in seinem Gesundheitsvortrag am Montag, 6. Mai, ab 19.30 Uhr im Ärztehaus 1 in Haßfurt.

Der erfahrene Mediziner war am Klinikum in Bamberg neun Jahre lang als Oberarzt verantwortlich für die Schmerztherapie. Dabei hat sie auch die Zusatzbezeichnung "spezielle Schmerztherapie" erhalten.

Seit gut eineinhalb Jahren bringt er nun sein Wissen in der Haßfurter Anästhesie ein. "Ich möchte aufzeigen, welche Faktoren bei der Entwicklung von chronischen Schmerzsyndromen eine Rolle spielen können und wie man sie therapieren kann", sagt er. Zudem will der Leitende Oberarzt einen Blick auf die Möglichkeiten zur ambulanten Schmerztherapie, die es in Haßfurt gibt, werfen. red