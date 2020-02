Über die Liebe: Konzert mit GuIG und InTakt

Unter dem Titel "Make you feel my love" laden die beiden Chöre, die GuIG - Gesangs- und Instrumentalgruppe Hammelburg und der Chor InTakt aus Garitz, am Samstag, 15. Februar, zu einem gemeinsamen Konzert in die Kirche St. Michael in Hammelburg ein.

Auch wenn der Valentinstag dann schon vorbei ist, werden sie unter der Leitung von Stefan Ammersbach einen Strauß ganz unterschiedlicher Lieder zum Thema Liebe interpretieren. Berührend, erheiternd und nachdenklich erklingen die verschiedenen Facetten der Liebe. Angesprochen sind alle, nicht nur Paare, denn es geht auch um Freundschaft und Zuneigung und die Sehnsucht danach, wie sie jeder Mensch kennt.

Mit seiner dynamischen Art reißt Chorleiter Stefan Ammersbach nicht nur seine Chöre, sondern auch das Publikum mit und zaubert so ein Lächeln in viele Gesichter. Für einige Lieder vereinen sich die etwa 60 Sängerinnen und Sänger zu einem großen Chor. Ergänzend und verbindend trägt Maria Heckmann Gedichte aus eigener Feder vor. Die Kernaussagen der Texte werden auf stimmungsvollem Hintergrund auf einer Leinwand präsentiert. Der Eintritt zum Konzert am Samstag ist frei. Beginn ist um 19 Uhr. Spenden sind willkommen. red