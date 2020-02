Über die "letzte Hilfe"

Dass man nach Unfällen Erste Hilfe leistet, ist selbstverständlich. Dafür bieten die Malteser die bekannten Erste-Hilfe-Kurse an. Doch wie kann ich einem Menschen helfen, der im Sterben liegt? Auch bei diesem Thema herrscht große Unsicherheit in der Bevölkerung, haben die Malteser festgestellt. So findet ein so genannter "Letzte Hilfe-Kurs" am Samstag, 7. März, von 13 Uhr bis 17 Uhr, in der Capio Franz von Prümmer Klinik in Bad Brückenau statt.

Seit über 25 Jahren engagieren sie sich in Unterfranken ehrenamtlich in der ambulanten Hospizarbeit und begleiten Menschen, die schwer krank sind, im Sterben liegen oder in der Trauerphase Hilfe brauchen. Der vierstündige Kurs soll ermutigen, einem sterbenden Nachbarn, Freund oder Angehörigen offen und anteilnehmend zu begegnen. Dazu werden Themen besprochen wie "Sterben als ein Teil des Lebens", "Vorsorgen und Entscheiden", "Leiden lindern" und "Abschied nehmen (können)". Einfache begleitende praktische Maßnahmen runden den Kurs ab.

Weitere Informationen und Anmeldung: Malteser Hilfsdienst e.V., Hospizdienst, Burkardusstr. 7, Bad Kissingen, Tel.: 0971/723 72 49, E-Mail: hospiz-kg@malteser.org, www.malteser-badkissingen.de red