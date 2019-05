"Die Kunst des spielerischen Scheiterns" lautet

das Thema des Heiligenfelder Gespräches in der Akademie Heiligenfeld (Saal Aquamarin) am Mittwoch, 5. Juni. Referent ist Michael Stuhlmiller (Gründer einer Clownschule und Autor). Ein Clown sucht lustvoll den Punkt, an dem Probleme ihn zum Kippen bringen, denn seine Kreativität entsteht in den Situationen, die nicht klappen. Indem er aktiv "am Ball bleibt", kann er jonglieren, sich inspirieren lassen und die neue Entwicklung aktiv lenken. In seinem Vortrag führt Stuhlmiller vor, wie mühsame Aufgaben und Probleme sich spielerisch in Inspirationen verwandeln. Er gibt einen unterhaltsamen und gleichzeitig lehrreichen Vortrag über die Kunst, sich inspirieren zu lassen. Beginn des Vortrages ist um 19.30 Uhr in der Akademie Heiligenfeld (Saal Aquamarin). Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich. sek