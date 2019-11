Über die Herausforderungen eines neuen Miteinanders

Im Rahmen der Vortragsreihe "Heiligenfelder Gespräche" hat der Philosoph Dr. Thomas Steininger eine besonders wirksame Methode des Dialoges vorgestellt. Der Vortrag fand in der Parkklinik Heiligenfeld in Bad Kissingen statt.

Dr. Steininger, Gründer und Herausgeber des Magazins "evolve" und Moderator von "Radio evolve", verwies in seinem Vortrag auf die Herausforderungen eines neuen Miteinanders. Diese ergeben sich aus den Tatsachen, dass sich zum einen bisher keine Generation so stark mit sich selbst beschäftigt hat, zum anderen die Einflüsse von permanenter Verbindung mit dem Internet einen neuen Sozialisationsmodus darstellen.

Steininger stellte dar, dass die Arbeit in sogenannten Wir-Räumen als Reaktion hieraus entsteht, sich wieder als Mensch und einer Verbundenheit mit anderen über die digitale Wahrnehmung hinaus bewusst zu werden.

Diese Wir-Räume sind Teil unserer Existenz, können sich bei Bewusstwerdung in der Qualität jedoch radikal ändern, so der Referent. Zur Entstehung wird außer "geschützten Biotopen" auch eine tiefe menschliche Reife benötigt.

Selbst in Videokonferenzen ist die Entstehung von Wir-Räumen durch Übung möglich, zeigte Steininger durch Darstellung des Projekts "One World in Dialogue", ein Beziehungsnetzwerk mit Bewusstseinskultur via Internet auf.

Am Ende seiner Ausführungen beantwortete Steininger Fragen. Im Anschluss an den Vortrag bestand die Möglichkeit zum persönlichen Kennenlernen bei einem Imbiss. red