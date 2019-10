Über die Haßberge und druchs Maintal

Über traumhaftes Herbstwetter freuten sich die Teilnehmer der Weinwanderung der CSU-Ortsverbände Breitbrunn, Ebelsbach und Neubrunn/Kirchlauter. Sie unternahmen eine Tour zum Hünenhügel bei Schönbach. Dort bot sich ein herrlicher Ausblick auf die "Heiligen Länder". Von dort ging es nach Gleisenau zur Einkehr im Weinlokal Zehend-ner und weiter durch das Maintal in den Winzerort Steinbach. In der Gaststätte Hildenbrand/ Virnekäs fanden politische Gespräche vor dem Hintergrund statt, dass die Aufstellung von Kandidaten und Listen in den Orten für die Kommunalwahlen mitten im Gange ist. gg