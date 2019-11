Über die Geschichte Klausenburgs

In Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde sowie der Babe-Bolyai-Universität veranstaltet der Heiligenhof Bad Kissingen vom 22. bis 24. November ein Wochenendseminar zum Thema "Stadt- und Kulturgeschichte von Klausenburg/Cluj-Napoca/ Kolozsvar" in der Bildungs- und Begegnungsstätte "Der Heiligenhof". Die im Nordwesten Siebenbürgens gelegene Stadt Klausenburg ist mit etwa 325 000 Einwohnern gegenwärtig die zweitgrößte Stadt Rumäniens mit einer bewegten Siedlungsgeschichte. Die Veranstaltung wird voraussichtlich von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert. Interessenten melden sich umgehend unter: "Der Heiligenhof", Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Fax: 0971/714 747 oder per E-Mail an: hoertler@heiligenhof.de Im Anschluss an die Tagung findet die Mitgliederversammlung des Arbeitskreises für siebenbürgische Landeskunde statt. sek