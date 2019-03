Über die Bedeutung der Eibe

Seit 1970 nutzen die Vereinten Nationen den "Tag des Waldes", um auf die Folgen des globalen Waldsterbens aufmerksam zu machen. Ein Streifzug am Donnerstag, 21. März, führt durch einen ganz außergewöhnlichen Wald mit überregionaler Bedeutung für die Artenvielfalt: den Eibenwald bei Gößweinstein. Dabei erfahren die Teilnehmer Erstaunliches über den Wald im Allgemeinen und die Eibe im Speziellen: ihre Rolle in der Weltgeschichte (!), Aberglaube, Volksglaube, Heilkräfte und Märchen. Die Führung ist geeignet für Familien. Die Wegstrecke beträgt ungefähr drei Kilometer und ist nicht barrierefrei. Ein Teilnehmerbeitrag wird erhoben. Treffpunkt ist um 16 Uhr vor der Tourist-Info in der Burgstraße 6 in Gößweinstein. Veranstalter ist der Verein "Naturpark Fränkische Schweiz - Frankenjura". Anmeldungen sind möglich bei Daniela Reisch, Oberklausen 12, 92275 Hirschbach, Telefon 0170/5856939, E-Mail an info@dienaturfuehrerin.de. red