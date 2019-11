Über die Arbeit von Pro Bad Kissingen

Der nächste Neubürgerstammtisch findet am Donnerstag, 21. November, um 19 Uhr in der Vinothek KissVino am Marktplatz statt. Als Gast wird der Geschäftsführer von Pro Bad Kissingen, Klaus Bollwein, vor Ort sein und einen Einblick in die Werbegemeinschaft geben. Er wird von den Veranstaltungen berichten und einen Ausblick auf das Jahr 2020 geben. sek