Über den Tellerrand schauen: "Herbstfest der Begegnung"

Über den Tellerrand schauen - das kann man gleich in mehrerlei Hinsicht beim "Herbstfest der Begegnung". Es findet am Dienstag, 8. Oktober, von 17 bis 20 Uhr in der Aula des Meranier-Gymnasiums, Kronacher Straße 34, statt. Dabei dürfen sich alle Besucher auf Kostproben aus der orientalischen Küche freuen. Zubereitet werden sie von einem vor drei Jahren in den Landkreis gekommenen Syrer, der seit einiger Zeit in der heimischen Gastronomie arbeitet.

Doch auf die Besucher warten nicht nur in kulinarischer Hinsicht neue Erfahrungen: Auch die Live-Musik-Einlage eines jungen Mannes aus Eritrea ist vorgesehen.

Das Entscheidende aber sind die menschlichen Begegnungen, die sich dabei in freundlicher, ungezwungener Atmosphäre ergeben. Nicht zuletzt tragen diese Begegnungen zu einem guten, verständnisvollen Miteinander in der Region bei.

Herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung sind Einheimische aus allen Altersgruppen wie auch neu in die Region Gekommene aus Deutschland und anderen Ländern - beruflich wie privat Zugezogene und auch aus ihrer Heimat Geflüchtete.

Organisiert wird die Veranstaltung von den Aktiven Bürgern in Zusammenarbeit mit dem Meranier-Gymnasium Lichtenfels, die zum Herbstfest einladen. red