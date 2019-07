Über den Steigerwald und die Haßberge

Am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juli, fährt der "Bike"-Redakteur Stefan Loibl mit dem Mountainbike durch den nördlichen Steigerwald und entlang der Haßberge. Dazu sucht er noch nach Begleiter, wie der Verband Haßberge-Tourismus in Hofheim mitteilte.

Loibl fährt für das Projekt "Deutschland-Trail" mit dem Mountainbike quer durch Deutschland - auf der Suche nach den besten Singletrails. 771 Kilometer hat der Biker auf seiner West-Ost-Tour bereits gesammelt. Stefan Loibl startet am 13. Juli in Volkach. Die Tagesetappe führt über Gerolzhofen durch den nördlichen Steigerwald, das Maintal bis nach Haßfurt. Auf dem Marktplatz in Zeil geht es am 14. Juli um 9.15 Uhr weiter über Gleisenau bis nach Baunach und Hallstadt. Stefan Loibl zählt darauf, dass ihn ortskundige Mountainbiker ein Stück begleiten (Informationen und Anmeldung unter der Telefonnummer 09523/5033710). ft