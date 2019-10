Die KEB im Landkreis Bamberg (Arbeitskreis der Pfarrei Schlüsselfeld) lädt in Kooperation mit der Kirchengemeinde Aschbach-Hohn am Berg zu einem Reisebericht mit dem Titel "Dort, wo der Pfeffer wächst. Fairtrade-Pfeffer aus Kambodscha für Franken". Es spricht Christian Sturm. Der Vortrag findet statt am heutigen Dienstag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum Schlüsselfeld. red