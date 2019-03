Über den Mythos Napoleon

Die städtischen Museen auf der Plassenburg setzen ihre erfolgreiche Führungsreihe zu Spezialthemen rund um die Burg und Kulmbach fort. Dieses Mal steht Napoleon auf dem Programm - vor 250 Jahren geboren und wohl einer der schillerndsten Figuren der Weltgeschichte. Auf sehr anschauliche Weise präsentiert Historiker Gerhard Escher Napoleon, die französische Armee und die Auswirkungen auf Kulmbach und Oberfranken.

Die Veranstaltung am Sonntag, 24. März, beginnt um 14 Uhr, Treffpunkt ist an der Museumskasse. Es fällt lediglich der normale Museumseintritt für das Zinnfigurenmuseum an. Das Parken ist im unteren Burghof (Kasernenhof) oder im sogenannten Schatz-Parkplatz unterhalb der Burg kostenfrei möglich.